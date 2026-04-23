U DVODNEVNOJ RADNOJ POSETI OPŠTINI DIMITROVGRAD BORAVI DELEGACIJA OPŠTINE ĐORČE PETROV IZ SEVERNE MAKEDONIJE

Opština Đorče Petrov jedna je od opština Grada Skoplja u okviru Skopskog regiona u Severnoj Makedoniji. Sedište opštine je istoimena gradska četvrt Đorče Petrov u Skoplju.

Prijem za goste iz Severne Makedonije priredili su zamenik predsednika Opštine Dimitrovgrad Dejan Milev i članovi Opštinskog veća Sanja Milenkov i Elenko Petrov.

U okviru radnog sastanka bilo je, između ostalog, reči o ekonomskim, kulturnim i turističkim potencijalima obe opštine, kao i o uspostavljanju buduće saradnje u ovim oblastima. Nakon sastanka i razmene poklona, zamenik predsednika Dejan Milev i rukovodilac kabineta predsednika opštine Đorče Petrov, Boban Stojanovski, potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti i realizaciji zajedničkih projekata u ovoj oblasti.

Članica Opštinskog veća Sanja Milenkov smatra da je ovaj susret u Dimitrovgradu samo prvi korak u budućoj saradnji između dve opštine.

„Naše dve opštine danas su potpisale ovaj veoma važan dokument, koji može biti osnova buduće saradnje i u drugim oblastima“, rekao je rukovodilac kabineta predsednika opštine Đorče Petrov, Boban Stojanovski.

Nakon sastanka, gosti iz Severne Makedonije posetili su biblioteku “Detko Petrov”, Centar za kulturu i Turističku organizaciju. U toku sutrašnjeg dana održaće nekoliko radnih sastanaka i posetiti Poganovski manastir.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov

