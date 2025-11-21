U DIMITROVGRADU SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE SA KIŠOM

Vreme sutra – oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na jugoistoku gde će se zadržati malo toplije vreme. Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje, ponegde i u nižim predelima na zapadu. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 8, maksimalna od 1 do 5, na jugoistoku od 6 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra tokom prepodneva delimično oblačno, uz povećanje oblačnosti od sredine dana, pa se posle podne i uveče očekuje kiša. Vetar slab i umeren jugoistočni, popodne u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 8, maksimalna 14 stepeni.

U nedelju oblačno i hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče. Dnevna temperatura kretaće se od 1 do 4, na jugoistoku do 9 stepeni. U ponedeljak ujutru hladno, uz slab mraz. Tokom dana umereno oblačno i malo toplije, sa temperaturom od 7 do 13 stepeni.