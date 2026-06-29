U DIMITROVGRADSKU GIMNAZIJU U PRVOM KRUGU RASPOREĐENO 28 UČENIKA

Na portalu Moja srednja škola juče su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole. Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počeo je danas u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju su raspoređeni i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova. U dimitrovgradskoj gimnaziji je za narednu školsku godinu planirano ukupno 56 slobodnih mesta, po 28 u dva odeljenja opšteg gimnazijskog tipa, sa nastavom na srpskom i na bugarskom jeziku. U prvom upisnom krugu u odeljenje sa nastavom na srpskom jeziku raspoređeno je 27 učenika, a u odeljenje sa nastavom na bugarskom jeziku, samo jedan učenik.