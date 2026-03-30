U ČETVRTAK SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Za četvrtak, 02. april, zakazana je 20. sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa 22 tačke na dnevnom redu. Pored ostalog, odbornici će razmatrati predlog o izmeni Akcionog plana zapošljavanja u opštini Dimitrovgrad, zatim predlog Odluke o obustavi postupka izrade Plana detaljne regulacije za ležište „Mazgoš“, kao i predlog odluke o zaduživanju Opštine Dimitrovgrad za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Na dnevnom redu je i rešenje o izmeni Statuta Turističke organizacije „Caribrod“, izveštaji o radu za prošlu i planovi aktivnosti za ovu godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije i Opštinskog saveta za zdravlje, kao i predlog Rešenja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP ,,Komunalac‘‘ za prošlu godinu. Pred odbornicima će se naći i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima za prošlu godinu organizacija i institucija, korisnika budžetskih sredstava. Lokalni parlament odlučivaće i po predlozima rešenja o razrešenju direktora i imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke „Detko Petrov“. Početak sednice najavljen je za 10 sati.

