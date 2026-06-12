U BIBLIOTECI PREDSTAVLJEN ROMAN „CRNA TREŠNJA“ LIDIJE IGIĆ

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ organizovala je sinoć promociju knjige „Crna trešnja“, autorke Lidija Igić. Ovaj književni događaj predstavljao je priliku za ljubitelje pisane reči da se upoznaju sa najnovijim delom autorke i saznaju više o inspiraciji, temama i procesu nastanka knjige.

„Crna trešnja” je knjiga o ljudima, njihovim izborima, ljubavi, gubicima i snazi da nastave dalje uprkos svim životnim iskušenjima. Nadam se da će čitaoci u njenim stranicama pronaći delić sebe i prepoznati emocije koje su univerzalne za svakoga od nas“, istakla je autorka Lidija Igić povodom promocije svog romana.

Roman „Crna trešnja“ donosi emotivnu i slojevitu priču koja istražuje ljudske sudbine, porodične odnose i izazove savremenog života. Kroz zanimljive likove i upečatljiv stil pisanja, autorka vodi čitaoce kroz priču ispunjenu snažnim osećanjima, sećanjima i životnim prekretnicama.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1707699574690931&type=3

B.L. / D.V.

foto i video: Milan Ilijev