TURNIR U MALOM FUDBALU – IZ DRUGOG UGLA

Turnir u malom fudbalu u Dimitrovgradu ipak je, hteli to da priznamo ili ne, jedan od glavnih događaja tokom godine u našem gradu. I pored svih transformacija, koje je preživeo za proteklih šest decenija – turnir i dalje pored fudbalera privlači veliki broj posetilaca. Mnogi caribrodžanje, rasprsnuti širom kugle zemaljske, i dalje svoj godišnji odmor i posetu svom rodnom gradu planiraju baš u vreme održavanja turnira. Jer tada grad oživi na jedan sebi svojstven i poseban način.

Ovde se ljudi sreću ne samo da bi gledali fudbal, već i da bi se posle nekoliko godina videli. A i gledanje utakmica ponekad je nezamislivo bez mirisne i tople pljeskavice i bezobrazno hladnog piva. Poslednjih godina najveću pažnju posetilaca privlače mekike. Ima ljudi koji na turnir dolaze samo zbog njih.

Dok na teren topku lašku, kupete si kakalašku – jedna je od istorijskih reklama za prodaju kukuruza.

Mini krofnice, nezaobilazna su poslastica, kod mlađih posetilaca turnira.

Kakav bi turnir to bio kada bi izostale i čuvene „Zonine pucke“

I na kraju – klasika je klasika – semenke, suncokret, kikiriki…

I tako – do sledećeg turnira, do novih šampiona, ali i novih mezetluka. Do novih susreta starih prijatelja, a što da ne i do neke nove ljubavi – baš ovde u Sportskom centru „Park“.

B.L.

foto i video: Milan Ilijev, Miki Ilić