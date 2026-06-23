TRI MEDALjE ZA ATLETIČARE „BALKANA“ U ĆUPRIJI

Proteklog vikenda na stadionu „Aleksandar Petrović“ u Čupriji održano je Otvoreno prvenstvo centralne Srbije za mlade sportiste u kategoriji atletskih škola. Na takmičenju su učestvovali i mladi atletičari „Balkana“, predvođeni trenerom Dejanom Mitovim. Troje atletičara predstavilo se veoma dobro, osvojivši 3 medalje. Aleksa Mladenov bio je najuspešniji u disciplini – bacanje vorteksa. Sa ličnim rekordom od 45,20 metara, Mladenov je osvojio zlatnu medalju. U trci na 50 metara sa preponama, Miti Velkov je osvojila drugo mesto i srebrnu medalju, dok je Dunja Stavrov osvojila bronzu u trci na 120 metara.

Prvenstvo je organizovao Atletski savez centralne Srbije, uz pomoć grada Ćuprije, koji će 10. i 11. jula biti domaćin Balkanskih dečjih atletskih igara, a na kojima će učestvovati i članovi „Balkana“ iz Dimitrovgrada.

foto: AK Balkan