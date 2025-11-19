TRI LICA IZ VELIKE PLANE UHAPŠENA KOD SELA TRNSKI ODOROVCI ZBOG KRIJUMČARENJA MIGRANATA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije-Regionalnog centra prema Bugarskoj i Policijske uprave u Pirotu uhapsili su Ž. P. (1984), S. G. (1999) i J. G. (1990) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je na državnom putu, kod sela Trnski Odorovci, opština Dimitrovgrad, zaustavila dva kombi vozila marke „mercedes“ i u njima otkrila iregularne migrante.

Osumnjičeni Ž. P. je jednim kombi vozilom prevozio 31 iregularnog migranta, dok je drugim upravljao S. G. i prevozio 17 iregularnih migranata, poreklom iz Avganistana. J. G. se sumnjiči da se „folksvagenom“ kretao ispred kombija kako bi Ž. P. i S. G. obavestio ukoliko naiđe na policijsku patrolu. Takođe, u kombi vozilu kojim je upravljao S. G. policijski službenici su pronašli jedan startni pištolj sa 20 metaka, koji su oduzeti, kao i vozila kojima je izvršeno krivično delo. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.