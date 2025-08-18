TRETMAN ZA SUZBIJANJE KOMARACA I KRPELJA 25. AVGUSTA

Za ponedeljak, 25. avgust najavljen je treći tretman suzbijanja odraslih formi i larvi komaraca i tretman protiv krpelja na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Tretmani će biti obavljeni u priobalju Nišave u ataru sela Gradinje i od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, zatim u priobalju Lukavačke reke, kao i oko vade u Sportskom centru Park i na gradskoj pijaci, na gradskim zelenim površinama u gradu i u selu Željuša na mestu zvanom „Karakaševo“, i oko jezera Savat 1 i Savat 2. Tretman za suzbijanje krpelja počinje u 8 časova, a za suzbijanje odraslih formi komaraca od 19 časova.

Građanima se preporučuje da u navedeno vreme ne borave na pomenutim lokacijama i da ne izvode kućne ljubimce, a pčelarima da zaštite svoje pčelinjake.

foto: arhiva RTC