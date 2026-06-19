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TRETMAN ZA SUZBIJANJE KOMARACA I KRPELJA 25. ЈUNA

RT Caribrod

Za četvrtak, 25. jun, najavljen je prvi tretman suzbijanja krpelja i odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Tretman za suzbijanje krpelja sprovodiće se u parku u centru grada i na zelenim površinama u ulici Najden Kirov, u Sportskom centru Park, oko benzinske stanice preko puta bivše “Svobode” i na lokaciji „Karakaševo“ u selu Željuša. Tretman protiv odraslih formi i larvi komaraca sprovodiće se u priobalju Nišave u ataru sela Gradinje i od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, zatim u priobalju Lukavačke reke, oko vade u Sportskom centru Park i na gradskoj pijaci, i oko jezera Savat 1 i Savat 2.

Tretman protiv krpelja počinje u 9 sati, dok će se tretman protiv odraslih formi komaraca vršiti od 19 časova. Građanima se preporučuje da u navedeno vreme ne borave na pomenutim lokacijama i da ne izvode kućne ljubimce, a pčelarima da zaštite svoje pčelinjake.

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