TREĆI DAN MALE MATURE

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji polagali su danas test iz izbornog predmeta. Najviše budućih srednjoškolaca izabralo je geografiju za treći test. Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a juče su polagali test iz matematike.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu „Moja srednja škola“, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

foto: RTC