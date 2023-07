TOPLO, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM

U severnim, centralnim i zapadnim predelima zemlje do kraja dana će biti promenljivo oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje veoma toplo. Pre podne će biti sunčano, dok se u drugom delu dana i u tim predelima očekuje pogorošanje vremena. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, orkanskim vetrom i obilnim pljuskovima. Maksimalna dnevna temperaturaod 22 do 28, na jugu i jugoistoku do 34 stepena. Sutra pretežno sunčano i prijatnije, uz povremenu oblačnost. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni. U petak i za vikend sunčano i toplije, sa temperaturom oko 30 stepeni.

foto: Miki Ilić