TAG UREĐAJI ZA TERETNA VOZILA OBAVEZNI OD 1. APRILA

JP “Putevi Srbije” obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026. godine. U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, preduzeće “Putevi Srbije” je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila. Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine, kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila.

foto: RTC