Svetski dan knjige i autorskih prava obeležava se 23. aprila svake godine, s ciljem promovisanja čitanja, izdavaštva i zaštite intelektualne svojine.

Ovaj datum je simboličan za svetsku književnost jer su 23. aprila 1616. godine umrli velikani književnostii Vilijem Šekspir, Miguel de Servantes i Inka Garsilaso de la Vega. UNESCO je 1995. godine zvanično proglasio ovaj dan.

Svetski dan knjige ove godine se fokusira na negovanje ljubavi prema čitanju, promociju pismenosti kroz višejezičnost i za podsticanje čitanja iz zadovoljstva. Po odluci UNESKO-a svetska prestonica knjige ove godine je grad Rabat, u Maroku.

foto: RTC