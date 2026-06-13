Svake godine, 14. juna, širom sveta se obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi – dan posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time svakodnevno spasavaju živote. U radio-emisiji od pola deset, na ovu temu smo razgovarali sa Nikolom Jordanovim, predsednikom dimitrovgradskog Crvenog krsta.

Krv može da donira svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina sa više od 50 kilograma. Pre davanja krvi, obavlja se kratak lekarski i laboratorijski pregled davaoca.

“Obeležavanjem ovog datuma izražava se neizmerna zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi za njihov plemenit čin. Njihova humanost je od neprocenjivog značaja za zdravstveni sistem, jer pomaže pacijentima u hitnim situacijama, tokom porođaja, operacija, lečenja malignih bolesti i brojnih drugih teških zdravstvenih stanja,” naglasio je Jordanov.

“Ovogodišnja kampanja se sprovodi pod sloganom “Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv“ i podseća nas da davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosećanja i zajedničke odgovornosti. Ideja da se u jednoj kapi krvi ogleda cela humanost, simbolično pokazuje kako svaki davalac postaje deo lanca koji povezuje i štiti sve nas“, rekao je predsednik dimitrovgradskog Crvenog krsta.

Jordanov uoči obeležavanja ovog važnog datuma, apeluje na sve zdrave ljude, koji su u mogućnosti, da se pridruže humanoj porodici dobrovoljnih davalaca.

Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Dimitrovgradu biće održana poslednjeg petka u junu.

D.V.

foto i video: RTC