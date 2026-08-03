SVETSKA NEDELjA DOJENjA – OD 1. DO 7. AVGUSTA

Svake godine od 1. do 7. avgusta u više od 170 zemalja obeležava se Svetska nedelja dojenja. Kampanja je pokrenuta 1992. godine sa ciljem da unapredi znanje i podigne svest o značaju dojenja za zdravlje majke i deteta, i istakne njegove brojne zdravstvene i društvene koristi. Dojenje je najprirodniji, najzdraviji i najisplativiji način da se novorođenčetu obezbedi optimalna ishrana.

U okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja realizuju se različite aktivnosti – predavanja, tribine i izložbe posvećene značaju dojenja. Povodom Svetske nedelje dojenja Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” raspisuje godišnji konkurs za predškolce i osnovce na temu „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana”. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom „Dojenje – najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje”.

foto: RTC