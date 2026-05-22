SVETI JOVAN BOGOSLOV U SELU MOJINCI

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. maja slave praznik Svetog Jovana Bogoslova, jednog od prvih učenika Isusa Hrista. Jovana Bogoslova crkva slavi dva puta u godini, 9. oktobra po novom kalendaru, na dan njegovog upokojenja, i 21. maja kada se iz njegovog groba širi čudesni, a kako se veruje i lekoviti prah, koji vernici uzimaju za isceljivanje muka i raznih bolesti.

Jučerašnji praznik je i seoska slava dimitrovgradskog sela Mojinci.

Svečanu liturgiju, povodom praznika služio je paroh dimitrovgradski Dragan lazić, koji je istakao da Mojinčani treba da budu primer svima nama. On je osvetio molitvu-janiju i prerezao slavske kolače okupljenih vernika.

Crkva Svetog Jovana Bogoslova u Mojincima, naseljenom mestu na teritoriji opštine Dimitrovgrad, pravoslavni je hram koji pripada Eparhiji niškoj.

Crkva je sagrađena pored obročnog krsta u toku 2002. godine u ataru sela Mojinci. Tog perioda se priseća, Dragan Stamenov.

Proslavu su upotpunili i članovi Bande Zbrđe.

Proslava praznika nastavljena je obnovljenim seoskim kućama, kojih je u ovom selu poslednjih godina sve više.

