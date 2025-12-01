SVEČANOST POVODOM 80 GODINA KK “DIMITROVGRAD“

Ove godine obeležava se veliki jubilej – 80 godina košarke u Dimitrovgradu, sporta koji je postao više od igre. Postao je tradicija, ponos grada i mesto gde su se generacije okupljale, rasle i ostavljale trag. Sve je počelo davne 1945. godine, kada su se prvi obruči postavljali na improvizovanim terenima, a ljubitelji sporta pravili prve korake u tada novoj i nepoznatoj igri na ovim prostorima. Na to je podsetio autor monografije Slobodan Bane Krstić.

Iz tog skromnog početka rodila se ljubav koja traje osam decenija. Kroz godine, košarka u Dimitrovgradu dobila je svoje prave temelje: uređen teren, klub koji je okupljao mlade talente i ljude koji su živeli za ovaj sport. Treneri, igrači, navijači – svako je na svoj način umeo da doprinese razvoju igre i stvaranju košarkaške tradicije koja se i danas poštuje, kaže predsednik KK Dimitrovgrad, Vasil Velčev.

Dimitrovgrad je iznedrio generacije igrača koji su ponosno nosili dres svog kluba, a mnogi od njih nastavili su da igraju i van granica grada, rekao je košarkaška legenda Svetislav Kari Pešić.

Ali najvažnije od svega – košarka je ovde postala simbol zajedništva. Simbol detinjstva, drugarstva i borbe, podsetio je Filip Sunterlić, potpredsedniik Košarkaškog saveza Srbije.

Danas, nakon 80 godina, košarka u Dimitrovgradu nije samo sport – ona je deo identiteta, kaže predsednik Bugarske košarkaške federacije, Georgi Gluškov.

I dok se sećamo onih koji su stvarali istoriju, ponosno gledamo i na nove generacije koje nastavljaju put svojih prethodnika, rekao je član uprave kluba i proslavljeni dimitrovgradski košarkaš, Zoran Gerov.

U čast svih koji su dali doprinos – igrača, trenera, navijača i zaljubljenika u ovaj sport – čestitamo 80 godina košarke u Dimitrovgradu. Neka nam naredne decenije donesu još više uspeha, radosti i pobeda. Košarka živi – i živeće još dugo u našem gradu.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1526322916161932&type=3

B.L. / A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev