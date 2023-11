SUTRA UMERENO OBLAČNO, VETROVITO I TOPLIJE

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije, a slaba kiša se očekuje samo ponegde. Vetar umeren i jak, na planinama i olujni, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 11, maksimalna od 14 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno i suvo, uz umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 14 stepeni.

U subotu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, pre podne uglavnom suvo, posle podne sa kišom, koja će uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima preći u sneg. Umeren i jak južni vetar biće u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura kretaće se od 9 na severu i istoku do 18 stepeni na jugoistoku, uveče u naglom padu. U nedelju osetno hladnije, na severozapadu suvo uz razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, na jugoistoku još ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku jak severozapadni. Maksimalna temperatura od 2 do 7 stepeni.

