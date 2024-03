SUTRA UMERENO OBLAČNO, TOPLO I VETROVITO

Vreme sutra – ujutru još ponegde sa slabom kišom, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar umeren do jak, jugoistočni. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna od 15 u Timočkoj krajini do 23 stepena na zapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno oblačno, suvo i toplije, uz umeren do pojаčan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna 19 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar umeren do jak zapadni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena. U petak malo do umereno oblačno, suvo i toplo, sa temperaturom od 22 do 26 stepeni.

foto: RTC