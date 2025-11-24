SUTRA UMERENO OBLAČNO I TOPLIJE

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, relativno toplo i vetrovito, lokalno sa uslovima za kišu. Uveče i tokom noći kiša se očekuje u svim krajevima. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 1 do 9, maksimalna od 9 na istoku do 17 stepeni na zapadu i jugozapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 14 stepeni.

U sredu pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uz slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 7 na severozapadu do 14 stepeni na jugu i jugoistoku. U četvrtak oblačno i hladnije, u nižim predelima sa kišom, susnežicom i snegom, na planinama sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. Dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni.