SUTRA UJUTRU OBLAČNO, TOKOM DANA RAZVEDRAVANjE

Vreme sutra – ujutru oblačno sa snegom. Tokom dana hladnije, uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti i to najpre na severu zemlje. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni i zapadni. Minimalna temperatura od -4 do 2, maksimalna od 2 do 6 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, ujutru moguć slab sneg, dok se sredinom dana očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar umeren severozapadni i zapadni, posle podne u slabljenju. Minimalna temperatura -1, maksimalna 4 stepena.

U sredu umereno oblačno i uglavnom suvo, uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. Maksimalna temperatura kretaće se od 5 do 11 stepeni, a uveče i tokom noći se ponegde očekuje kratkotrajna kiša. U četvrtak pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom, uz umeren do jak južni i jugozapadni vetar i temperature od 11 na jugoistoku do 18 stepeni na zapadu zemlje.

foto: RTC