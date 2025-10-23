SUTRA UJUTRU KIŠOVITO, POPODNE SUNČANO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i svežije uz umeren, ponegde i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna od 15 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru oblačno, povremeno sa kratkotajnom kišom. Od sredine dana se očekuje smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni, popodne u skretanju na severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 13, maksimalna tokom dana 18 stepeni.

U subotu pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Samo na severu suvo. Maksimalna temperatura od 14 do 18 stepeni. Oblačno, povremeno sa kišom, biće i u nedelju, krajem dana sa uslovima i za obilnije padavine. Dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 14 do 18 stepeni.