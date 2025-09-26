SUTRA U DIMITROVGRADU OBLAČNO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima zemlje sa uslovima za kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna od 17 do 21 stepen.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz slab i umeren, uglavnom jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna tokom dana 18 stepeni.

U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi se očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim delovima zemlje. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.

