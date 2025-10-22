ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA TOPLO, TOKOM NOĆI NAOBLAČENJE SA KIŠOM

RT Caribrod

Vreme sutra – umereno oblačno i toplo, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 7 do 13, maksimalna od 18 na istoku do 25 stepeni na zapadu zemlje. Krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno, uz slab istočni i jugoistočni vetar, Minimalna temperatura 8, maksimalna 22 stepena.

U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i svežije. uz umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni. U subotu pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura od 16 do 20 stepeni.

