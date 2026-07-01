SUTRA SVEŽIJE, POSLE PODNE SA PLjUSKOVIMA I GRMLjAVINOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 21, maksimalna od 24 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, od sredine dana sa uslovima za pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 25 stepeni.

U petak pretežno sunčano, jedino se na jugu i istoku zemlje pre podne ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni. U subotu pretežno sunčano i vetrovito, uz dnevnu temperaturu između 23 i 27 stepeni.

foto: RTC