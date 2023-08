SUTRA SUNČANO I VRELO, UVEČE KIŠA

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, zahvatiće sutra pre podne zapadne i jugozapadne predele, a posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve. U drugom delu dana očekuje se veća količina padavina u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji. Vetar slab do umeren, povremeno i jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 18 do 23, maksimalna tokom dana od 25 na zapadu do 34 stepena na jugoistoku.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren istočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni. Kasno posle podne se očekuje povećanje oblačnosti, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 20, maksimalna 34 stepena.

U nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni.

foto: RTC