SUTRA SUNČANO I TOPLO
Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna od 29 do 33 stepena.
U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14, maksimalna 29 stepeni.
U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. U petak promenljivo oblačno i svežije, samo pre podne na jugoistoku sa kišom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena.
foto: RTC