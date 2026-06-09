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SUTRA SUNČANO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 14, maksimalna 29 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. U petak promenljivo oblačno i svežije, samo pre podne na jugoistoku sa kišom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena.

foto: RTC

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