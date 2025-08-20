SUTRA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, na severu uz umerenu oblačnost, posle podne i uveče sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Minimalna temperatura od 13 do 21, maksimalna tokom dana od 33 do 36 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 15, maksimalna 33 stepena.

U petak promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se od 26 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U subotu promenljivo oblačno i svežije, u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.

foto: RTC