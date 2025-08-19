SUTRA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren vetar, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna od 30 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna tokom dana 30 stepeni.

U četvrtak iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano i toplo, samo na severu malo do umereno oblačno sa uslovima za pljuskove i grmljavinu. Maksimalna temperatura od 33 do 36 stepeni. U petak promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 26 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

foto: RTC