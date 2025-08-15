SUTRA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. U brdsko-planinskim predelima su u drugom delu dana mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 15 do 23, maksimalna od 33 do 38 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca, popodne slab do umeren severoistočni. Minimalna temperatura 16, maksimalna 33 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno, pre podne na jugozapadu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. U ponedeljak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina i smanjenje oblačnosti očekuje se najpre na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 28 do 32 stepena.