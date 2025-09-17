SUTRA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Za sutra je zakazana 15. redovna sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa 18 tačaka na dnevnom redu. Među najavljenim temama je i predlog Odluke o dodeli opštinskih priznanja povodom praznika opštine Dimitrovgrad. Pred odbornicima će se naći i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za 2024. godinu, zatim predlog Odluke o dodeli stambene podrške kroz unapređenje uslova stanovanja i predlog o izmeni Odluke o raspoređivanju sredstava za privredni razvoj za tekuću godinu. Na dnevnom redu je i godišnji izveštaj Javnog preduzeća „Komunalac“ za 2024. godinu, kao i izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti „Komunalca“ za prvih šest meseci u ovoj godini. Odbornici će se izjasniti i po predlozima rešenja o prestanku mandata v.d. direktora i o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ po sprovedenom javnom konkursu. Početak sednice najavljen je za 10 sati.

foto: RTC