SUTRA RADOVI NA ELEKTROMREŽI

Zbog radova na elektromreži, sutra, 12. marta, u vremenu od 13 do 15 sati, doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom na trafostanici „Ekonomija“, najavljeno je iz Elektrodistribucije. Radi se o potrošačima u ulicama „9. maj“, „JNA“, u delu ulice Detko Petrov (od Petrlaške do ulice Ive Andrića), u delu ulice Ive Andrića (od Nušićeve do zgrade uprave „Komunalca“), kao i u ulicama „Visok“ „Živko Ropotski“ i „Nušićeva“.

Takođe sutra, u vremenu od 08 do 9:30 sati, doći će do prekida u snabdevanju strujom potrošača u delu sela Gradinje, ispod pruge.