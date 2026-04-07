SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO, TOPLO I VETROVITO

Vreme sutra – na jugu zemlje ujutro ponegde kratkotrajna kiša. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Vetar umeren i jak, na istoku povremeno i olujni, severozapadni. Minimalna temperatura od 4 do 9, maksimalna od 13 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra sunčano. Vetar u pojačanju severozapadni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 13 stepeni.

U četvrtak ujutro mestimično prizemni mraz. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova kiše, u brdsko – planinskim predelima i sa snegom. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan, severozapadni. Maksimalčna temperatura od 12 do 15 stepeni. U petak ujutro u većem delu zemlje prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna od 10 do 14 stepeni. Krajem dana na jugu jače naoblačenje s kišom i snegom.

