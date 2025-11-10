SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 12 STEPENI

Vreme sutra – na severu i zapadu malo do umereno oblačno, u ostalom delu zemlje sa više oblačnosti, na jugu ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 10, maksimalna od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu tokom noći i sutra ujutru oblačno sa kišom. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 8, maksimalna 12 stepeni.

U sredu ujutru hladno, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, sa sunčanim periodima. Maksimalna temperatura od 11 do 14 stepeni. U četvrtak, posle hladnog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima, uz dnevnu temperaturu od 11 do 15 stepeni.

Post Views: 33