SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO, SUVO I TOPLIJE

Vreme sutra – iznad većeg dela zemlje umereno oblačno, suvo i toplije. Samo na jugozapadu i jugu ponegde je moguća slaba, kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna tokom dana od 15 do 21 stepen.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa uslovima za slabu, kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 18 stepeni.

Umereno oblačno i suvo biće i u četvrtak, sa dnevnom temperaturom od 19 do 24 stepena. Krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. U petak oblačno sa kišom, uz smanjenje oblačnosti tokom popodneva. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni.