SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO SA SUNČANIM PERIODIMA

Vreme sutra – ujutru hladno, uz lokalnu pojavu magle i niske oblačnosti. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od -3 do 5, maksimalna tokom dana od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 0, maksimalna tokom dana 13 stepeni.

U četvrtak i petak u nižim predelima, posebno u kotlinama i dolinama reka biće tmurno, maglovito i hladnije, dok će u brdsko-planinskim predelima biti pretežno sunčano, uz dnevnu temperaturu između 5 i 15 stepeni.