SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

Vreme sutra promenljivo oblačno, u južnim, centralnim i istočnim predelima povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, ujutru sa kišom. Sredinom dana pretežno sunčano, ali se posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 15, maksimalna tokom dana 26 stepeni.

U nedelju i ponedeljak sunčano i toplije, samo na istoku sa više oblaka, ponegde i sa kišom. U utorak se očekuje naoblačenje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u narednom periodu biće od 25 do 30 stepeni.

N.S.

foto: RTC