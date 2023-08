Vreme sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna od 23 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 25 stepeni.

U petak, posle svežeg jutra, tokom dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni.

foto: RTC