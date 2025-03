SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO I VETROVITO, POPODNE MOGUĆA KIŠA

Vreme sutra – ujutru pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana biće promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, samo ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od 9 do 14, maksimalna od 19 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra tokom prepodneva pretežno sunčano, u popodnevnim satima, uz povećanje oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša. Vetar umeren do pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 21 stepen.

U petak umereno do pretežno oblačno uz retku pojavu kiše, uglavnom na severu i zapadu. Vetar umeren i jak južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena. U subotu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.

