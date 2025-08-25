SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I UMERENO TOPLO

Vreme sutra – ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umereni oblačnost. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 14, maksimalna od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 8, maksimalna 27 stepeni.

U sredu malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, uz slab do umeren, južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 31 do 34 stepena. U četvrtak sunčano i veoma toplo, sa temperaturom od 32 do 37 stepeni.