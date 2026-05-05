SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se mestimično u ranim jutarnjim satima i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren, južnih smerova, posle podne u pojačanju. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna od 24 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna 25 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, posle podne mestimično sa kišom, uz maksimalnu temperaturu od 21 do 24 stepena.

