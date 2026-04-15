SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I TOPLO
Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu i jugu posle podne moguća je lokalna pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalna od 19 do 23 stepena.
U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno, popodne sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.
U petak pretežno sunčano, u planinskim predelima ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 19 do 23 stepena. U subotu pretežno sunčano sa temperaturom 18 do 22 stepena.
foto: RTC