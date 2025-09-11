SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – u većem delu zemlje suvo uz delimično razvedravanje. Promenljiva oblačnost sa uslovima za kratkotrajnu kišu očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna tokom dana od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na severoistočni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 27 stepeni.

U subotu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguća je na istoku zemlje, a maksimalna temperatura biće od 28 do 33 stepena. U nedelju se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 24 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

