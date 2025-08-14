SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – u većem delu zemlje sunčano i veoma toplo, na jugu i jugozapadu uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 15 do 23, maksimalna od 33 do 37 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo do pretežno oblačno, uz slab i umeren vetar istočnih pravaca. Minimalna očekivana temperatura 16, maksimalna 33 stepena.

U subotu u većini krajeva sunčano sa dnevnim temperaturama između 35 i 38 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, pre podne na jugozapadu, od polovine dana i u ostalim predelima mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće u blagom padu i kretaće se od 30 do 33 stepena.

foto: RTC