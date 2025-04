SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajan sneg. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 8, maksimalna od 14 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunačnim intervalima posle podne. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 6, maksimalna 16 stepeni.

U subotu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se zahlađenje sa severa uz kišu i jak, ponegde i olujni severni i severozapadni vetar. Na planinama će kiša preći u sneg. Maksimalna temperatura od 15 do 19 stepeni, uveče i tokom noći u osetnom padu. U nedelju promenljivo oblačno, vetrovito i osetno hladnije, povremeno sa uslovima za kratkotrajni sneg. Dnevna temperatura kretaće se od 5 do 9 stepeni.

foto: Milan Ilijev