SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplije, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 21 do 23 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna 21 stepen.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i osetno toplije, sa temperaturom u nedelju od 24 do 27, u ponedeljak od 25 do 29 stepeni.