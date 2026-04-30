SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I RELATIVNO HLADNO

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde i sa prizemnim mrazom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali uz dnevni razvoj oblačnosti i pojavu kiše, pogotovo u istočnim, centralnim i južnim delovima zemlje. Vetar slab i umeren, posle podne povremeno jak, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, uz slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna 11 stepeni.

I u subotu jutro hladno, tokom dana promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša moguća je tek ponegde u istočnim i u planinskim predelima. Biće vetrovito i malo toplije, sa dnevnom temperaturom od 14 do 21 stepen. U nedelju, posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično uz razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu i uz maksimalnu temperaturu između 17 i 23 stepena.

