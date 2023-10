SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno i osetno toplije uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u severnim, centralnim i jugozapadnim krajevima. Vetar pre podne slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u pojačanju. Minimalna temperatura od 3 do 11, maksimalna od 21 do 25 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, posle podne sa dužim sunčanim periodima. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 5, maksimalna 22 stepena.

U petak promenljivo oblačno, vetrovito i još toplije sa sunčanim intervalima, uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 22 na istoku do 31 stepen na zapadu zemlje. U subotu toplo i vetrovito. Pre podne na severu i zapadu, a do večeri i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će se na krajnjem istoku i jugoistoku zadržati suvo. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 22 do 30 stepeni.

foto: RTC