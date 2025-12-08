SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru hladno, mestimično sa maglom i niskom oblačnošću, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana, dok se u predelima bez magle očekuju i sunčani intervali. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od -1 do 4, maksimalna tokom dana od 9 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro oblačno i maglovito. Do sredine dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 10 stepeni.

U sredu i četvrtak ujutru i pre podne ponegde se očekuje magla i niska oblačnost, u predelima bez magle uz duže sunčane periode. Dnevna temperatura u sredu od 10 do 15, u četvrtak od 7 do 12 stepeni.